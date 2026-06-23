ปลัด กทม.ลงพื้นที่พระนคร ตรวจอาคารเก่าเสี่ยงทรุด แนะเจ้าของหมั่นดูแล

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณถนนดินสอ เขตพระนคร ติดตามการดำเนินงานกรณีกันสาดเสี่ยงทรุด ภายหลังสำนักการโยธา (สนย.) และสำนักงานเขตพระนคร ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสภาพอาคารเก่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนสามารถตรวจพบจุดเสี่ยงของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้ก่อนเกิดเหตุอันตราย สะท้อนถึงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิด
จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่เกิดเหตุการณ์กันสาดพังถล่ม และโครงสร้างอาคารโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็งแรง อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กทม. โดยสำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการการทำงาน เข้าดำเนินการรื้อจัดเก็บและปรับปรุงส่วนกันสาดที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอย่างเร่งด่วน รวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง
ทั้งนี้ การสำรวจและติดตามสภาพอาคารเก่าอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะส่วนประกอบภายนอกอาคาร เช่น กันสาด คาน ระเบียง หรือองค์ประกอบที่ยื่นออกจากตัวอาคาร ซึ่งอาจเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารและประชาชนร่วมสังเกตความผิดปกติ อาทิ รอยร้าว การแตกร่อน การเอียงตัว หรือการทรุดตัวของโครงสร้าง หากพบสัญญาณความเสี่ยงควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กทม. โดยสำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ยังคงเดินหน้าสำรวจและเฝ้าระวังอาคารที่อาจมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถแจ้งขอให้ตรวจสอบอาคารหรือกันสาดที่มีความเสี่ยงได้ผ่าน Line OA สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา Line ID : @bmaepermit โดยเลือกเมนูแจ้งเรื่องขอให้ตรวจสอบอาคาร
จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่เกิดเหตุการณ์กันสาดพังถล่ม และโครงสร้างอาคารโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็งแรง อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กทม. โดยสำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการการทำงาน เข้าดำเนินการรื้อจัดเก็บและปรับปรุงส่วนกันสาดที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอย่างเร่งด่วน รวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง
ทั้งนี้ การสำรวจและติดตามสภาพอาคารเก่าอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะส่วนประกอบภายนอกอาคาร เช่น กันสาด คาน ระเบียง หรือองค์ประกอบที่ยื่นออกจากตัวอาคาร ซึ่งอาจเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารและประชาชนร่วมสังเกตความผิดปกติ อาทิ รอยร้าว การแตกร่อน การเอียงตัว หรือการทรุดตัวของโครงสร้าง หากพบสัญญาณความเสี่ยงควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กทม. โดยสำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ยังคงเดินหน้าสำรวจและเฝ้าระวังอาคารที่อาจมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถแจ้งขอให้ตรวจสอบอาคารหรือกันสาดที่มีความเสี่ยงได้ผ่าน Line OA สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา Line ID : @bmaepermit โดยเลือกเมนูแจ้งเรื่องขอให้ตรวจสอบอาคาร