CIB เปิดปฏิบัติการตรวจเข้มเรือนำเที่ยว จับทัวร์ นทท.จีนลอบตกปลา ยึด Starlink ไม่มีเอกสาร

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยตำรวจน้ำภูเก็ต เปิดปฏิบัติการตรวจเข้มเรือนำเที่ยวทางทะเล จับกุมเรือทัวร์ตกปลาที่พานักท่องเที่ยวชาวจีนออกทำกิจกรรมกลางทะเล พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมระบบ Starlink ที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าและครอบครองได้ อีกทั้งพบการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์ตามที่กฎหมายกำหนด และพบความผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำภูเก็ตได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนำนักท่องเที่ยวชาวจีนออกไปทำกิจกรรมตกปลาในทะเล โดยอาจมีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2569 พ.ต.ท.วิษณุ จินาวงษ์ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้นำเรือตรวจการณ์ 444 ออกลาดตระเวนตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบ กระทั่งเวลาประมาณ 18.45 น. บริเวณแหลมดินสอ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต พบเรือบรรทุกผู้โดยสารหรือเรือทัวร์ตกปลา กำลังนำนักท่องเที่ยวชาวจีนออกทำกิจกรรมตกปลาในทะเล จึงเข้าตรวจสอบพบว่าบนเรือมีนักท่องเที่ยวชาวจีน 2 คน โดยสารมาในลักษณะเหมาลำ และมีนายกฤต เป็นผู้ควบคุมเรือ ภายในเรือพบการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมระบบ Starlink ประกอบด้วยอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์จ่ายไฟ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงสอบถามถึงที่มาและขอตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมเรือให้การว่าอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้ว่าจ้าง แต่ไม่สามารถนำเอกสารการนำเข้า ครอบครอง หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เป็นของกลางตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำภูเก็ตได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนำนักท่องเที่ยวชาวจีนออกไปทำกิจกรรมตกปลาในทะเล โดยอาจมีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2569 พ.ต.ท.วิษณุ จินาวงษ์ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้นำเรือตรวจการณ์ 444 ออกลาดตระเวนตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบ กระทั่งเวลาประมาณ 18.45 น. บริเวณแหลมดินสอ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต พบเรือบรรทุกผู้โดยสารหรือเรือทัวร์ตกปลา กำลังนำนักท่องเที่ยวชาวจีนออกทำกิจกรรมตกปลาในทะเล จึงเข้าตรวจสอบพบว่าบนเรือมีนักท่องเที่ยวชาวจีน 2 คน โดยสารมาในลักษณะเหมาลำ และมีนายกฤต เป็นผู้ควบคุมเรือ ภายในเรือพบการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมระบบ Starlink ประกอบด้วยอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์จ่ายไฟ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงสอบถามถึงที่มาและขอตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมเรือให้การว่าอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้ว่าจ้าง แต่ไม่สามารถนำเอกสารการนำเข้า ครอบครอง หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เป็นของกลางตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป