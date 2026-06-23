ธปท.เปิดรับฟังร่าง "มาตรการพักทรัพย์พักหนี้" จากผลกระทบโควิด 17 มิ.ย.- 1 ก.ค.นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับฟังความเห็น ร่างมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ หรือมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด (ฉบับที่ 2) ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569 โดยจะผ่อนปรนเงื่อนไขจากประกาศฉบับเดิม ได้แก่ 1.ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินคืนของผู้ประกอบธุรกิจ 2.ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน และ 3.ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
ทั้งนี้ แม้โควิดจะคลี่คลาย แต่ยังมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่ระดับปกติ และความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวน ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าพักทรัพย์พักหนี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคืน
ทั้งนี้ แม้โควิดจะคลี่คลาย แต่ยังมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่ระดับปกติ และความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวน ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าพักทรัพย์พักหนี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคืน