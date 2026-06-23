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ราคาทองครั้งที่ 13 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 13.31 น. (ครั้งที่ 13) ลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,550.00 บาท ขายออก 64,750.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,262.68 บาท ขายออก 65,550.00 บาท