จีนเปิดแผนปฏิบัติการปี 26 หนุนใช้งานหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ - Embodied AI

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐแห่งประเทศจีน ประกาศเปิดตัวแผนปฏิบัติการประจำปี 2026 อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้งานหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์และผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ Embodied AI อย่างแพร่หลายในภาคการผลิตและการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้สภาพแวดล้อมจริง
ทั้งนี้ จีนเปิดตัวแผนปฏิบัติการประจำปี 2026 เพื่อเร่งส่งเสริมการใช้งานหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ และปัญญาประดิษฐ์ Embodied AI ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง มุ่งสร้างสถานการณ์ใช้งานมูลค่าสูงกว่า 100 รูปแบบ พร้อมดันยอดใช้งานแตะระดับหลายหมื่นหน่วย
ทั้งนี้ จีนเปิดตัวแผนปฏิบัติการประจำปี 2026 เพื่อเร่งส่งเสริมการใช้งานหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ และปัญญาประดิษฐ์ Embodied AI ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง มุ่งสร้างสถานการณ์ใช้งานมูลค่าสูงกว่า 100 รูปแบบ พร้อมดันยอดใช้งานแตะระดับหลายหมื่นหน่วย