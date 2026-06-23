"สุชาติ" แจงปมปรับแนวเขตอุทยานฯ จนเป็นกระแส Save ทับลาน เป็นเรื่องทำต่อเนื่อง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ ดารานักแสดง ออกมาปลุกกระแส Save อุทยานแห่งชาติทับลาน หลังกระทรวงฯ ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 100,000 ไร่ คืนให้กับชาวบ้าน ว่า เป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องกันมา ก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่ง ซึ่งเรื่องนี้เหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน ต้องมีข้อเท็จจริงด้านหนึ่งเสมอ ซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญออกมาอธิบายไปบ้างแล้ว ส่วนที่ตนอธิบายไป เสียงอาจจะไม่ดังพอ จึงต้องปล่อยให้นักวิชาการ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ออกมาพูดแทน
ทั้งนี้ มองว่า อย่าเอาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หลายหมื่นครอบครัว มาเป็นประเด็นทางการเมือง หรือประเด็นที่พูดกันสนุกสนาน และขอให้นึกภาพชาวบ้านหลายครอบครัว ที่เขานอนอยู่ดีๆ ใช้ชีวิตมาหลายสิบปี จู่ๆ ตื่นมาที่เขาอยู่อาศัยถูกประกาศเป็นที่อุทยานฯ ทั้งที่อยู่มาก่อน แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้เข้ามาแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
อย่างไรก็ตาม นายสุชาติ ยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าว ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นพื้นที่อื่น ขออย่าสร้างความเข้าใจผิด ซึ่งพื้นที่ที่หลายคนวิตกกังวล คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคี ซึ่งประเด็นนี้ได้หารือกับปลัดกระทรวงและอธิบดี รวมถึงกลุ่มผู้วิตกกังวลทั้งหมดแล้ว ที่กลัวกันว่าจะยกพื้นที่ให้กับ ส.ป.ก. ที่ส่งต่อให้กับกลุ่มนายทุน ซึ่งต้องย้ำว่า ส.ป.ก.มีข้อบังคับที่จะต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร โดยหลังจากนี้ 3-4 วัน จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิให้กับชาวบ้านจริง โดยจะพิจารณาพิสูจน์เป็นรายแปลง เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคม จะได้ไม่เป็นประเด็นให้เกิดความแตกแยก และในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ จะมีกลุ่มชาวบ้านมายื่นหนังสือขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภา
ทั้งนี้ มองว่า อย่าเอาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หลายหมื่นครอบครัว มาเป็นประเด็นทางการเมือง หรือประเด็นที่พูดกันสนุกสนาน และขอให้นึกภาพชาวบ้านหลายครอบครัว ที่เขานอนอยู่ดีๆ ใช้ชีวิตมาหลายสิบปี จู่ๆ ตื่นมาที่เขาอยู่อาศัยถูกประกาศเป็นที่อุทยานฯ ทั้งที่อยู่มาก่อน แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้เข้ามาแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
อย่างไรก็ตาม นายสุชาติ ยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าว ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นพื้นที่อื่น ขออย่าสร้างความเข้าใจผิด ซึ่งพื้นที่ที่หลายคนวิตกกังวล คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคี ซึ่งประเด็นนี้ได้หารือกับปลัดกระทรวงและอธิบดี รวมถึงกลุ่มผู้วิตกกังวลทั้งหมดแล้ว ที่กลัวกันว่าจะยกพื้นที่ให้กับ ส.ป.ก. ที่ส่งต่อให้กับกลุ่มนายทุน ซึ่งต้องย้ำว่า ส.ป.ก.มีข้อบังคับที่จะต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร โดยหลังจากนี้ 3-4 วัน จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิให้กับชาวบ้านจริง โดยจะพิจารณาพิสูจน์เป็นรายแปลง เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคม จะได้ไม่เป็นประเด็นให้เกิดความแตกแยก และในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ จะมีกลุ่มชาวบ้านมายื่นหนังสือขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภา