ยูเครนโจมตี รง.ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธในรัสเซีย ดับอย่างน้อย 5 ราย

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ว่า กองทัพยูเครนระบุว่า ได้โจมตีโรงงานแห่งหนึ่งที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธ ในภูมิภาคโวโรเนซ บริเวณชายแดนของรัสเซีย ซึ่งผู้ว่าการประจำภูมิภาคกล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคน
การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเมืองโวโรเนซ ซึ่งได้รับการประกาศโดยกองทัพยูเครน เป็นการโจมตีครั้งล่าสุดต่ออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซีย ด้วยอาวุธโจมตีพิสัยไกล
กองบัญชาการทหารสูงสุดยูเครน ระบุว่า กองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธร่อนที่ยิงจากอากาศ เพื่อโจมตีโรงงานดังกล่าว ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตด้านการป้องกันประเทศของรัสเซีย ในเมืองโวโรเนซ ห่างจากชายแดนยูเครนไม่ถึง 200 กิโลเมตร
การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเมืองโวโรเนซ ซึ่งได้รับการประกาศโดยกองทัพยูเครน เป็นการโจมตีครั้งล่าสุดต่ออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซีย ด้วยอาวุธโจมตีพิสัยไกล
กองบัญชาการทหารสูงสุดยูเครน ระบุว่า กองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธร่อนที่ยิงจากอากาศ เพื่อโจมตีโรงงานดังกล่าว ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตด้านการป้องกันประเทศของรัสเซีย ในเมืองโวโรเนซ ห่างจากชายแดนยูเครนไม่ถึง 200 กิโลเมตร