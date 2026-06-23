ทอ.แจง F-16 ขึ้นบินกลางดึก เป็นการฝึกตามวงรอบปกติ ชี้เป็นเรื่องดีที่ ปชช.ตื่นตัวรับรู้

จากกรณีโซเซียลมีเดียมีการโพสต์ข้อความ ระบุว่า F-16 ขึ้นบินกลางดึก ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตของประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น
กองทัพอากาศ ชี้แจงว่า เป็นการฝึกตามวงรอบปกติในทุกเดือน โดยจะมีการฝึกบินในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการบินในเส้นทางการฝึกพื้นที่ชายแดน แต่อยู่ในน่านฟ้าของไทย ไม่เคยมีการล้ำเขตแดนฝ่ายตรงข้ามแน่นอน
ทั้งนี้ การที่ประชาชนตื่นตัวเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพื่อจะได้รู้ว่ากองทัพอากาศตื่นตัวตลอดเวลา และมีการฝึกบินกลางคืนต่อเนื่องเป็นประจำ อยากให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้เข้าใจว่า เสียง F-16 คือเสียงของความมีเอกราชและอธิปไตยไทย เพราะเรายังบินอยู่ได้
กองทัพอากาศ ชี้แจงว่า เป็นการฝึกตามวงรอบปกติในทุกเดือน โดยจะมีการฝึกบินในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการบินในเส้นทางการฝึกพื้นที่ชายแดน แต่อยู่ในน่านฟ้าของไทย ไม่เคยมีการล้ำเขตแดนฝ่ายตรงข้ามแน่นอน
ทั้งนี้ การที่ประชาชนตื่นตัวเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพื่อจะได้รู้ว่ากองทัพอากาศตื่นตัวตลอดเวลา และมีการฝึกบินกลางคืนต่อเนื่องเป็นประจำ อยากให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้เข้าใจว่า เสียง F-16 คือเสียงของความมีเอกราชและอธิปไตยไทย เพราะเรายังบินอยู่ได้