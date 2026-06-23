ผบช.น.สั่งประชุมเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยเลือกตั้ง สก.-ผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย.นี้

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) สั่งการให้ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา รอง ผบช.น. ดูแลงานความมั่นคง ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ใช้กำลังพลทั้งหมดที่ใช้ในภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทุกพื้นที่หน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง กทม. เป็นการสนธิกำลังจากหลายภาคส่วนเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม.ทั้งหมด 9,589 นาย ดูแล 50 เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,628 หน่วย เขตที่มีผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากที่สุด 10 ราย คือเขตคลองสามวา ส่วนเขตที่มีการแข่งขันน้อยสุดมีผู้สมัคร 3 ราย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตคลองเตย, เขตบางกอกใหญ่, เขตสัมพันธวงศ์ โดยเฉพาะส่วนที่ กทม.ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติงานวันที่ 27-28 มิถุนายน 2569 รวมทั้งสิ้น 7,895 นาย
ส่วนที่ บช.น.จัดสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่วันที่ 28 มิถุนายน รวมทั้งสิ้น 1,686 นาย ส่วนที่ กกต.กลางร้องขอ จัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง 50 ชุด ปฏิบัติงานวันที่ 19-28 มิถุนายน รวมทั้งหมด 150 นาย
ส่วนที่ บช.น.จัดสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่วันที่ 28 มิถุนายน รวมทั้งสิ้น 1,686 นาย ส่วนที่ กกต.กลางร้องขอ จัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง 50 ชุด ปฏิบัติงานวันที่ 19-28 มิถุนายน รวมทั้งหมด 150 นาย