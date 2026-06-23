กาตาร์ยันเหตุโรงงานจัดหาก๊าซธรรมชาติระเบิด ไม่ใช่วินาศกรรม ย้ำเป็นอุบัติเหตุ

ทางการกาตาร์ เปิดเผยว่า เหตุระเบิดที่โรงงานจัดหาก๊าซธรรมชาติ บาร์ซาน (Barzan) ในเขตอุตสาหกรรม ราส ลัฟฟาน (Ras Laffan) เมื่อคืนวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 13 ราย ได้รับบาดเจ็บอีก 66 ราย และมีสูญหายอีก 18 ราย
ราส ลัฟฟาน เป็นท่าเรือเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกในการแปรรูปและส่งออกก๊าซ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน โดยท่าเรือแห่งนี้เคยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านมาแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เหตุระเบิดดังกล่าว เกิดจากอุบัติเหตุทางเทคนิค โดยนายซาอัด เชริดา อัล-คาบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของกาตาร์ ยืนยันว่า การระเบิดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ พร้อมย้ำว่า นี่เป็นอุบัติเหตุ ไม่ใช่การก่อวินาศกรรม หรือการโจมตีจากฝ่ายศัตรู
ราส ลัฟฟาน เป็นท่าเรือเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกในการแปรรูปและส่งออกก๊าซ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน โดยท่าเรือแห่งนี้เคยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านมาแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เหตุระเบิดดังกล่าว เกิดจากอุบัติเหตุทางเทคนิค โดยนายซาอัด เชริดา อัล-คาบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของกาตาร์ ยืนยันว่า การระเบิดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ พร้อมย้ำว่า นี่เป็นอุบัติเหตุ ไม่ใช่การก่อวินาศกรรม หรือการโจมตีจากฝ่ายศัตรู