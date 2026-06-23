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หุ้นไทยปิดภาคเช้าวันนี้ ร่วง 9.06 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 27,884.89 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 มิ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,565.07 จุด ปรับลดลง 9.06 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.58 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 27,884.89 ล้านบาท