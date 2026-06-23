เกาหลีใต้มั่นใจปี 69 ก้าวสู่ Top 5 ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( ไอเอ็มเอฟ ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดของวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลาง และสงครามอิหร่านที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงถึง 94 เปอร์เซ็นต์ อย่างเกาหลีใต้ จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( จีดีพี ) ของโลกจะถูกปรับลดลง แต่ตัวเลขคาดการณ์ของเกาหลีใต้ยังคงนิ่งอยู่ที่ 1.9 เปอร์เซ็นต์ สวนทางกับกลุ่มยูโรโซน เยอรมนี และสหราชอาณาจักรที่ไอเอ็มเอฟปรับลดระดับลงอย่างรุนแรง
นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกของเกาหลีใต้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา สูงแตะ 87,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.85 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 53.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นสถิติรายเดือนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หรือชิปความจำปัญญาประดิษฐ์ ( เอไอ ) เป็นหัวหอกสำคัญ ด้วยมูลค่าการส่งออก 37,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.22 ล้านล้านบาท
นายคิม จุง-ควาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ มั่นใจว่ายอดส่งออกทั้งปี 2569 อาจทะลุ 900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 29.5ล้านล้านบาท และนำพาเกาหลีใต้ก้าวสู่ท็อป 5 ประเทศ ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก
นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกของเกาหลีใต้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา สูงแตะ 87,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.85 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 53.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นสถิติรายเดือนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หรือชิปความจำปัญญาประดิษฐ์ ( เอไอ ) เป็นหัวหอกสำคัญ ด้วยมูลค่าการส่งออก 37,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.22 ล้านล้านบาท
นายคิม จุง-ควาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ มั่นใจว่ายอดส่งออกทั้งปี 2569 อาจทะลุ 900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 29.5ล้านล้านบาท และนำพาเกาหลีใต้ก้าวสู่ท็อป 5 ประเทศ ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก