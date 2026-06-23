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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 650 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 09:08 (ครั้งที่ 1) ปรับลดลง 650 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,750.00 บาท ขายออก 64,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,459.76 บาท ขายออก 65,750.00 บาท