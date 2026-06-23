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รฟท.อนุมัติจ้างกลุ่มเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ คุมสร้างระบบรถไฟฯ สายสีแดงเข้ม 166.7 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการผู้ว่า รฟท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) รฟท. มีมติอนุมัติสั่งจ้างกลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยนฯ, บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท เอ็นเอชพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ศูนย์รังสิต วงเงิน 166,737,900 บาท เนื่องจากได้คะแนนคุณภาพสูงสุด และเสนอราคาเหมาะสม ต่ำกว่าราคากลาง 5 หมื่นบาท โดยจะลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569