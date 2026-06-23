ผู้นำเกาหลีเหนือลั่น! การเสริมกองกำลังนิวเคลียร์คือแนวทางป้องกันประเทศที่ดีสุด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ว่า นายคิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคนงาน เมื่อวานนี้ (22 มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมที่จัดขึ้น ว่า โลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่น่าตกตะลึงเกินคาด อันเป็นผลจากความโลภแบบอันธพาล ของชาติมหาอำนาจที่ต้องการครอบงำโลก
ผู้นำเกาหลีเหนือระบุว่า การยกระดับความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ของวอชิงตันและโซล ทำให้คาบสมุทรเกาหลีเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น พร้อมยืนยันว่าการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์คือแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในการปกป้องประเทศ
ผู้นำเกาหลีเหนือระบุว่า การยกระดับความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ของวอชิงตันและโซล ทำให้คาบสมุทรเกาหลีเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น พร้อมยืนยันว่าการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์คือแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในการปกป้องประเทศ