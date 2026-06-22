ปลัดคลังเผยผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบกลุ่มเก็บตกนอกระบบ 5.4 ล้านราย

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2569 จนถึงวันปิดลงทะเบียน 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามารวมทั้งสิ้น 19.17 ล้านคน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมมาลงทะเบียน 12.7 ล้านคน จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 13.17 ล้านราย โดยมีผู้ไม่มาลงทะเบียน 470,000 ราย ซึ่งตามเงื่อนไขถือว่าสละสิทธิ ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตกหล่น ที่อยู่ในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 1.04 ล้านราย
นอกจากนี้ มีกลุ่มเก็บตกที่อยู่นอกระบบอีก 5.4 ล้านราย เป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่พบระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยติดเตียง คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ที่ตกหล่นจากระบบเดิม โดยขั้นตอนหลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มกระบวนการคัดกรองสิทธิตามเกณฑ์ทั้ง 9 ข้อทันที ว่ามีผู้ที่เข้าเงื่อนไข และผ่านเกณฑ์กี่ราย รวมทั้งประมวลผลในแต่ละเกณฑ์ว่ามีคนที่ผ่าน และไม่ผ่านจำนวนเท่าใด เพื่อนำผลเสนอ ครม. รวมถึงประเด็นการปรับปรุงเกณฑ์ยกเว้นต่างๆ เช่น เกณฑ์เรื่องการลดหย่อนภาษีดูแลบุพการี ก่อนจะประกาศผลจริงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการฯ หรือกลุ่มที่ไม่ได้มายืนยันตัวตนตามกำหนด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร กระทรวงการคลัง ยังเปิดโอกาสให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากวันที่ 17-31 กรกฎาคมนี้ อีกทั้งยังเปิดทางให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง และมองว่าผลการคัดกรองไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถมาอุทธรณ์ได้ ซึ่งรัฐพร้อมจะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ
นอกจากนี้ มีกลุ่มเก็บตกที่อยู่นอกระบบอีก 5.4 ล้านราย เป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่พบระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยติดเตียง คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ที่ตกหล่นจากระบบเดิม โดยขั้นตอนหลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มกระบวนการคัดกรองสิทธิตามเกณฑ์ทั้ง 9 ข้อทันที ว่ามีผู้ที่เข้าเงื่อนไข และผ่านเกณฑ์กี่ราย รวมทั้งประมวลผลในแต่ละเกณฑ์ว่ามีคนที่ผ่าน และไม่ผ่านจำนวนเท่าใด เพื่อนำผลเสนอ ครม. รวมถึงประเด็นการปรับปรุงเกณฑ์ยกเว้นต่างๆ เช่น เกณฑ์เรื่องการลดหย่อนภาษีดูแลบุพการี ก่อนจะประกาศผลจริงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการฯ หรือกลุ่มที่ไม่ได้มายืนยันตัวตนตามกำหนด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร กระทรวงการคลัง ยังเปิดโอกาสให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากวันที่ 17-31 กรกฎาคมนี้ อีกทั้งยังเปิดทางให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง และมองว่าผลการคัดกรองไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถมาอุทธรณ์ได้ ซึ่งรัฐพร้อมจะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ