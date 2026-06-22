เมียนมาร์กวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ ปิดซิมการ์ดต้องสงสัยแล้วกว่า 1.4 แสนซิม

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ว่า ทางการเมียนมาร์ ปิดการใช้งานซิมการ์ดที่ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์เป็นการถาวรแล้ว จำนวน 143,409 ซิม ระหว่างเดือนมีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2569 หลังตรวจพบการส่งข้อความจำนวนมากที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
ทั้งนี้ เมียนมาร์เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ ปิดใช้งานซิมการ์ดต้องสงสัย ระงับบัญชีการเงินและกระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมาก พร้อมบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันพนันกว่า 100 รายการ และดำเนินคดีกับผู้มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาการพนันออนไลน์
ทั้งนี้ เมียนมาร์เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ ปิดใช้งานซิมการ์ดต้องสงสัย ระงับบัญชีการเงินและกระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมาก พร้อมบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันพนันกว่า 100 รายการ และดำเนินคดีกับผู้มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาการพนันออนไลน์