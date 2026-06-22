กต.แถลงไทยตอบรับร่วม UNCLOS ประนอมข้อพิพาททางทะเลกับกัมพูชา

วันนี้ (22 มิ.ย.) นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ร่วมกันแถลงข่าว เรื่องไทยตอบเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS)
นางมาระตี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) อย่างเป็นทางการ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ตามที่ฝั่งกัมพูชาได้ยื่นคำร้องไว้ โดยหนังสือตอบรับของไทยได้ระบุสาระสำคัญไว้ 3 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก ไทยได้เน้นย้ำวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกระบวนการครั้งนี้อย่างชัดเจนว่า เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดเขตพื้นที่ทางทะเลระหว่าง 2 ประเทศเท่านั้น ประเด็นที่สอง คือการแต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็นทางการของไทย (Agents) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ หัวหน้าคณะหรือเป็นตัวแทนหลัก และนายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ซึ่งเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ร่วมด้วย เป็นตัวแทนฝ่ายไทย เข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับ ตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)
นางมาระตี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) อย่างเป็นทางการ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ตามที่ฝั่งกัมพูชาได้ยื่นคำร้องไว้ โดยหนังสือตอบรับของไทยได้ระบุสาระสำคัญไว้ 3 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก ไทยได้เน้นย้ำวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกระบวนการครั้งนี้อย่างชัดเจนว่า เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดเขตพื้นที่ทางทะเลระหว่าง 2 ประเทศเท่านั้น ประเด็นที่สอง คือการแต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็นทางการของไทย (Agents) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ หัวหน้าคณะหรือเป็นตัวแทนหลัก และนายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ซึ่งเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ร่วมด้วย เป็นตัวแทนฝ่ายไทย เข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับ ตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)