บอร์ด กสทช.เห็นชอบ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3

นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) กสทช.ว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.วันนี้ (22 มิ.ย.) เห็นชอบวาระสำคัญ เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2569-2573) ซึ่งมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางจัดตั้ง เนชั่นแนล สตรีมมิ่ง แพลตฟอร์ม หรือ แพลตฟอร์มสตรีมมิงแห่งชาติ
ส่วนอีกวาระแผนที่นำทาง หรือ โรดแมพ ทีวีดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางเชิงปฏิบัติการรองรับ การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ทิศทางของทีวีดิจิทัลภายหลังสิ้นสุด ใบอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน ปี 2572 ว่าจะมีการเปิดประมูลต่ออย่างไร โดยเบื้องต้น หากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายจะต้องประมูล
นอกจากนี้ บอร์ด กสทช. ยังหารือถึงการเปลี่ยนผ่านการใช้คลื่นความถี่ 3500 เมกกะเฮิร์ซ หรือ ระบบดาวเทียม (ซี-แบรนด์) โดยกังวลว่าหากมีการสั่งยุติการใช้งานอย่างกะทันหัน อาจส่งผลกระทบและเป็นการตัดสิทธิ์ในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ที่ดูทีวีดิจิทัลผ่านดาวเทียมจำนวน 60% ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ บอร์ด กสทช. จึงได้มีมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. กลับไปรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบต่อประชาชน ว่าประชาชนได้อะไร ผู้ประกอบการได้อะไร รวมถึงระเบียบการชดเชยเยียวยาในทุกมิติ โดยให้กรอบระยะเวลา 30 วัน เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดกลับมานำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดอีกครั้งภายใน 30 วันข้างหน้า
สำหรับกรณีสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ยื่นหนีงสือถึง กสทช. ขอให้พิจารณาโรดแมพ เสร็จสิ้นในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ไม่เช่นนั้นจะฟ้องศาลนั้น ตนไม่รู้ เพราะไม่ใช่สมาคมทีวีดิจิตอล แต่ยืนยันว่า ได้เดินหน้าให้ แผนแม่บทวิทยุ-ทีวี ซึ่งเป็นแผนใหญ่ผ่านไปแล้ว โรดแมพทีวีดิจิทัล ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทใหญ่นี้ เพียงแต่ยังมีประเด็นที่ต้องพูดคุยหารือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เพราะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและกฎหมายอื่นๆ ด้วย
ส่วนอีกวาระแผนที่นำทาง หรือ โรดแมพ ทีวีดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางเชิงปฏิบัติการรองรับ การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ ทิศทางของทีวีดิจิทัลภายหลังสิ้นสุด ใบอนุญาตประกอบกิจการในเดือนเมษายน ปี 2572 ว่าจะมีการเปิดประมูลต่ออย่างไร โดยเบื้องต้น หากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายจะต้องประมูล
นอกจากนี้ บอร์ด กสทช. ยังหารือถึงการเปลี่ยนผ่านการใช้คลื่นความถี่ 3500 เมกกะเฮิร์ซ หรือ ระบบดาวเทียม (ซี-แบรนด์) โดยกังวลว่าหากมีการสั่งยุติการใช้งานอย่างกะทันหัน อาจส่งผลกระทบและเป็นการตัดสิทธิ์ในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ที่ดูทีวีดิจิทัลผ่านดาวเทียมจำนวน 60% ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ บอร์ด กสทช. จึงได้มีมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. กลับไปรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบต่อประชาชน ว่าประชาชนได้อะไร ผู้ประกอบการได้อะไร รวมถึงระเบียบการชดเชยเยียวยาในทุกมิติ โดยให้กรอบระยะเวลา 30 วัน เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดกลับมานำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดอีกครั้งภายใน 30 วันข้างหน้า
สำหรับกรณีสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ยื่นหนีงสือถึง กสทช. ขอให้พิจารณาโรดแมพ เสร็จสิ้นในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ไม่เช่นนั้นจะฟ้องศาลนั้น ตนไม่รู้ เพราะไม่ใช่สมาคมทีวีดิจิตอล แต่ยืนยันว่า ได้เดินหน้าให้ แผนแม่บทวิทยุ-ทีวี ซึ่งเป็นแผนใหญ่ผ่านไปแล้ว โรดแมพทีวีดิจิทัล ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทใหญ่นี้ เพียงแต่ยังมีประเด็นที่ต้องพูดคุยหารือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เพราะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและกฎหมายอื่นๆ ด้วย