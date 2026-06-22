ยุโรปเผชิญร้อนจัด! พบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศแล้ว 3 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ในประเทศฝรั่งเศส จากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนจัด ขณะที่โรงเรียนเกือบ 2,700 แห่ง ในฝรั่งเศส เตรียมปิด หรือปรับเปลี่ยนตารางเรียน เนื่องจากทั่วยุโรปออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในวันนี้
ทั้งนี้ อุณหภูมิในเมืองบอร์กโดซ์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส สูงเกิน 42 องศาเซลเซียส ขณะที่สำนักงานพยากรณ์อากาศ เมทีโอ ฟรานซ์ กล่าวว่า 49 เขตการปกครองส่วนภูมิภาค จะอยู่ภายใต้การเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดง
ด้านสำนักงานพยากรณ์อากาศของสเปน ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงสำหรับแคว้นบาสก์ โดยคาดว่า อุณหภูมิในเมืองซาน เซบาสเตียน จะสูงถึง 40 องศาเซลเซียส หรือเกือบ 2 เท่าของอุณหภูมิเฉลี่ยในอดีต สำหรับช่วงเวลานี้ของปี
ทั้งนี้ อุณหภูมิในเมืองบอร์กโดซ์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส สูงเกิน 42 องศาเซลเซียส ขณะที่สำนักงานพยากรณ์อากาศ เมทีโอ ฟรานซ์ กล่าวว่า 49 เขตการปกครองส่วนภูมิภาค จะอยู่ภายใต้การเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดง
ด้านสำนักงานพยากรณ์อากาศของสเปน ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงสำหรับแคว้นบาสก์ โดยคาดว่า อุณหภูมิในเมืองซาน เซบาสเตียน จะสูงถึง 40 องศาเซลเซียส หรือเกือบ 2 เท่าของอุณหภูมิเฉลี่ยในอดีต สำหรับช่วงเวลานี้ของปี