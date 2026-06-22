"นิพนธ์" เปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก ระดมทุนพัฒนาการเรียนการสอน

นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธี พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยภายในงานมี นายเดชา จันทิกาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
นายนิพนธ์ กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุน เพราะโรงเรียนคือรากฐานของการพัฒนาเยาวชนและสังคมในอนาคต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างวินัยในการออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแห่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานในพื้นที่
นายนิพนธ์ กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุน เพราะโรงเรียนคือรากฐานของการพัฒนาเยาวชนและสังคมในอนาคต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างวินัยในการออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแห่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานในพื้นที่