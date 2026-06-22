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หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +1.63 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 66,899.24 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 มิ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,574.13 จุด ปรับขึ้น 1.63 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 66,899.24 ล้านบาท