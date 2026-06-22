โปรดเกล้าฯ อัญเชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรม พิธีประกาศพระปริตร วัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และสิ่งของพระราชทาน ไปถวายแด่ พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณ ในการประกอบพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางหลักธรรมพระราชทาน ธรรมนาวา “วัง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
งานดังกล่าว นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ อ.เชียงดาว เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำหลักปฏิบัติธรรมนาวา “วัง” (Dhammanava) มาใช้เป็นแนวทางดับทุกข์และเยียวยาใจในชีวิตประจำวัน ผ่านลําดับการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน คือ อธิษฐานจิตถึงพระรัตนตรัย อธิบายความหมายและความสําคัญของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สําหรับหลักธรรมอริยสัจ 4 อธิบายถึงความหมายของทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ส่วนหลักธรรมขันธ์ 5 เพื่ออธิบายความหมายของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ การกําหนดดูลักษณะการเกิด-ดับของขันธ์ 5 เพื่อให้เข้าใจว่าตัวตนนั้นเป็นเพียงปรมัตถุ รวมถึงหลักธรรมธาตุ กัมมัฏฐาน เพื่ออธิบายการพิจารณาธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ทําให้เข้าใจสภาวะความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง และการพิจารณากาย 6 ขั้นตอน ยึดตามแนวทางการปฏิบัติธรรมนาวา
งานดังกล่าว นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ อ.เชียงดาว เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำหลักปฏิบัติธรรมนาวา “วัง” (Dhammanava) มาใช้เป็นแนวทางดับทุกข์และเยียวยาใจในชีวิตประจำวัน ผ่านลําดับการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน คือ อธิษฐานจิตถึงพระรัตนตรัย อธิบายความหมายและความสําคัญของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สําหรับหลักธรรมอริยสัจ 4 อธิบายถึงความหมายของทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ส่วนหลักธรรมขันธ์ 5 เพื่ออธิบายความหมายของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ การกําหนดดูลักษณะการเกิด-ดับของขันธ์ 5 เพื่อให้เข้าใจว่าตัวตนนั้นเป็นเพียงปรมัตถุ รวมถึงหลักธรรมธาตุ กัมมัฏฐาน เพื่ออธิบายการพิจารณาธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ทําให้เข้าใจสภาวะความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง และการพิจารณากาย 6 ขั้นตอน ยึดตามแนวทางการปฏิบัติธรรมนาวา