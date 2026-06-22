รมว.พลังงานชง 3 แนวทางช่วยลดค่าไฟ ปชช.หลังพบค่าไฟทางสาธารณะรวมบิลไฟบ้าน

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีมีการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะ รวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชน ว่า ได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชน 3 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์ (การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรก ตั้งแต่ปี 2550-2551 ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่ม (Adder) ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชน ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุ ทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูง)
เรื่องที่ 2 คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟ
เรื่องที่ 3 อัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้า และอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชน อย่างการทำดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูก
ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่นั้น นายเอกนัฏ กล่าวว่า มีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งต้องติดมิเตอร์ แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่ หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบฯ มาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไป หากแยกส่วนนี้ออกมาได้ ค่าไฟสำหรับประชาชนจะถูกลง
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ ซึ่งกำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไป โดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่ 1 สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์ (การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรก ตั้งแต่ปี 2550-2551 ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่ม (Adder) ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชน ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุ ทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูง)
เรื่องที่ 2 คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟ
เรื่องที่ 3 อัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้า และอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชน อย่างการทำดาต้าเซ็นเตอร์ ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูก
ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่นั้น นายเอกนัฏ กล่าวว่า มีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งต้องติดมิเตอร์ แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่ หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบฯ มาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไป หากแยกส่วนนี้ออกมาได้ ค่าไฟสำหรับประชาชนจะถูกลง
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ ซึ่งกำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไป โดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบ