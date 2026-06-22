ภาครัฐ-เอกชน ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ "สมเด็จพระพันปีหลวง"

วันนี้ (22 มิ.ย.69) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์
เวลา 14.30 น. จังหวัดชัยนาท บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นางสาวปฐมพร จันทร์ดี และคณะ บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 17.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
จากนั้นเวลา 19.00 น. โรงเเรมสยามธาราพาเลช และกลุ่มธุรกิจในเครือ บริษัท บีโปรอินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมรวมทั้ง พสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะบุคคล เช่น วัดน้ำจั้น จ.ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จ.เลย โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง นักเรียนผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพฯ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างเนืองแน่น
เวลา 14.30 น. จังหวัดชัยนาท บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นางสาวปฐมพร จันทร์ดี และคณะ บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 17.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
จากนั้นเวลา 19.00 น. โรงเเรมสยามธาราพาเลช และกลุ่มธุรกิจในเครือ บริษัท บีโปรอินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมรวมทั้ง พสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะบุคคล เช่น วัดน้ำจั้น จ.ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จ.เลย โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง นักเรียนผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพฯ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างเนืองแน่น