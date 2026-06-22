ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งสอบเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่เมืองทาโคลบัน ย้ำดูแลเข้มความปลอดภัย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ว่า ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำฟิลิปปินส์ สั่งให้มีการสอบสวนเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่เมืองทาโคลบัน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บอย่างน้อย 5 ราย
สำนักงานของประธานาธิบดีแถลงว่า ประธานาธิบดีเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมสั่งให้สอบสวนอย่างละเอียด และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความมั่นคง ในทุกพื้นที่ สำนักงาน และสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน
สำนักงานของประธานาธิบดีแถลงว่า ประธานาธิบดีเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมสั่งให้สอบสวนอย่างละเอียด และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความมั่นคง ในทุกพื้นที่ สำนักงาน และสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน