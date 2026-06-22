กปภ.ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ที่อยู่ 15% หวังบรรเทาภาระ ปชช.จากวิกฤตพลังงาน

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์) ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1/2 นิ้ว ได้รับส่วนลดค่าติดตั้ง 15% สำหรับกรณีที่ระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ จากข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 8,065 ราย คิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปามาตรฐานได้อย่างทั่วถึง รายละ 540 บาท มูลค่ากว่า 4,355,100 บาท นอกจากนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการประจำเดือนพฤษภาคม 2569 พบว่า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งนี้ จากข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 8,065 ราย คิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปามาตรฐานได้อย่างทั่วถึง รายละ 540 บาท มูลค่ากว่า 4,355,100 บาท นอกจากนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการประจำเดือนพฤษภาคม 2569 พบว่า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน