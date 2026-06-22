"อนุทิน" ปัดกลั่นแกล้ง สส.ปชน.ปมคดี "ภาวุธ" ลั่นหากทำจริง โดนหลายคนแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน คดียาเสพติด ซึ่งทางพรรคประชาชนก็นำมาเชื่อมโยงกับกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงเปิดชื่อนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อาจเชื่อมโยงคดี Forex เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ว่า เขาคิดไปเรื่อย หากกลั่นแกล้งจริง คงโดนไปหลายคนแล้ว
ส่วนที่พรรคประชาชนนำมาเชื่อมโยง เพราะก่อนหน้านี้ นายภาวุธออกมาเปิดเผยเรื่อง TH-AI Passport นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ขอพูดอะไรที่ไปซ้ำเติม หรือจะไปบอกว่าคนนี้ผิด คนนี้ถูก เพราะมันมีกระบวนการในทางกฎหมาย คนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหา นำหลักฐานไปหักล้างเท่านั้นเอง หากทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด ผมจะไปทำอะไรได้
ส่วนที่พรรคประชาชนนำมาเชื่อมโยง เพราะก่อนหน้านี้ นายภาวุธออกมาเปิดเผยเรื่อง TH-AI Passport นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ขอพูดอะไรที่ไปซ้ำเติม หรือจะไปบอกว่าคนนี้ผิด คนนี้ถูก เพราะมันมีกระบวนการในทางกฎหมาย คนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหา นำหลักฐานไปหักล้างเท่านั้นเอง หากทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด ผมจะไปทำอะไรได้