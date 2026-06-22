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นายกฯ แถลงร่วมกับ สตช.ผลดำเนินงานปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล