"อดีต ส.ว.สมชาย"เตือนความทรงจำ กกต.ยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา จี้คดีฮั้ว สว.

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ในโอกาสที่การเลือกสมาชิกวุฒิสภา แบบเลือกกันเอง ในระดับประเทศจะครบ 2ปี นับแต่วันที่26 มิถุนายน 2567
ซึ่ง กกต.ได้ประกาศรับรองไปก่อนแล้วจะสอยทีหลังนั้น มีคำถามว่า คดีฮั้ว สว.ที่ผ่านมาเนิ่นนานถึง2ปี และมีโอกาสล่าช้า ไปอีกอย่างน้อยครึ่งปีนั้น กกต จะมีมติอย่างไร ที่ดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิในการทำหน้าที่ดังที่ประกาศไว้ว่า
จะทำให้การเลือกตั้ง สุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงให้ สังคมเชื่อได้หรือไม่
เพราะที่ผ่านมา กกต. เคยมีมติส่งผู้สมัคร สว. (สอบตก)ในหลายจังหวัดหลายคดี ไปยังศาลฎีกา และได้รับคำพิพากษาเป็นแนวทางชัดเจน ในคดี#ฮั้วสว ว่า แม้การฮั้วแลกคะแนนกันทางไลน์ การช่วยเหลือการเดินทาง การจัดเลี้ยง การใช้ จ้างวาน เพื่อได้มาซึ่งการเป็นสวในระดับจังหวัด อาทิ ที่ชลบุรี นครราชสีมา ยะลา นราธิวาส ฯลฯ
ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผิด ตัดสิทธิ์ทางการเมือง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแก่ผู้สมัครและ
ผู้เกี่ยวข้อง ไปแล้วคนละ 10 ปี ทุกคดี
คำพิพากษาในคดีเหล่านั้นจึง เป็นบรรทัดฐานชัดเจน ที่กกต จะต้องใช้ประกอบการพิจารณาคดีที่ทุจริตฮั้วเลือก สว.ที่ยังค้างอยู่ในคดีที่DSI และอนุกรรมการ ชุดที่26 สรุปว่า ทำกันเป็นขบวนการในการทุจริต #ฮั้วสว ด้วยวิธีการต่างๆ ดังปรากฏในสำนวนและเอกสารที่ชัดเจนและเชื่อมโยฃกันจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อเตือนความจำของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ท่านมีหน้าที่ในการส่งคดี ทุจริตการเลือก ไปให้ศาลเป็นผู้พิพากษาในอรรถคดีทั้งปวง จึงขอส่งตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีฮั้วสวทั้งหลายมาให้ได้ทราบ
และเพื่อขอให้กกต ดำเนินการมีมติส่งศาลโดยเร็วต่อไป ตามตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตามนี้ครับ
@ คำพิพากษาฉบับเต็ม! เพิกถอนสิทธิฯ 10 ปี 2 ผู้สมัคร จ.ชลบุรี จับคู่ฮั้วลงคะแนนเลือก สว.
https://isranews.org/article/isranews-scoop/141177-senate.html?shem=rimspwouoe,
@เปิดคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้สมัคร สว.ระดับจังหวัด นครราชสีมา ส่งไลน์ขอแลกคะแนน
https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/143989-korat.html
@กกต.’ แพร่ คำวินิจฉัย ‘ทุจริตเลือกสว.’ จว.ยะลา ‘จับคู่แลกคะแนน’ – ส่ง ‘ศาลฎีกา’ ตัดสิทธิลต. 10 ปี
https://www.isranews.org/article/isranews-news/146920-isranews-1000-1000-599.html
@เพิกถอนสิทธิฯ 10 ปี ผู้มีสิทธิเลือก สว.ระดับ อ.เมืองสมุทรปราการ ทุจริตจัดหาคะแนน
https://isranews.org/article/isranews-news/144718-isr-133.html
@คดีทุจริตเลือก สว. จ.สมุทรปราการ! คลิป “..เราจัดให้ ถ้าคุณช่วยผลักดันเรา” หลักฐานมัด
https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/145287-isra-news-12.html
@กกต.ชงศาลฎีกาฟันอาญา-เพิกถอนสิทธิ 3 คนกลาง ทุจริตเลือก สว.
https://www.thaipbs.or.th/news/content/500375
#กกตมีหน้าที่ #อย่าขี้ลืม #ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม