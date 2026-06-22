"นิพิฏฐ์"โพสต์แสดงความเสียใจกรณีอดีตผู้ว่าฯ สงขลาเสียชีวิต

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสส. พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทราบข่าวว่า ท่านสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,สงขลา,นครศรีธรรมราช และ อดีตสมาชิกวุฒิสภานครศรีธรรมราช ถึงแก่กรรม
ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มา ณ โอกาสนี้
ผมรู้จักท่านในสมัยที่ท่านเป็นปลัดจังหวัดพัทลุง มีท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นรองผู้ว่าฯ ท่านสมพงศ์ ศรียะพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ผมเป็นสจ. และ เป็นประธานสภาจังหวัดพัทลุง
ในสมัยนั้น พัทลุง มีคดีอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นมาก ทั้งคดีฆ่า ปล้น เรียกค่าคุ้มครอง
ผู้ว่า เรียกบรรดาผู้มีอิทธิพลเข้าพบ และบอกว่า สมัยท่านเป็นผู้ว่า จะมีคดีเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ หากมีเกิดขึ้น และรู้ว่าใครเป็นคนทำ “จะต้องถูกจัดการ” และ ไม่ต้องสืบว่า“ใครจัดการ” ให้รู้ว่า ผู้ว่านี่แหละจัดการ
บ้านเมืองเรียบร้อยดี ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข
ต่อมา มีประชาชนคนหนึ่ง ถูกยิงตาย
หลังจากนั้น คนที่ถูกสงสัยว่ายิงชาวบ้าน ก็ถูกยิง แต่ไม่ตาย
บรรดาทนายความกลุ่มหนึ่ง ก็นำคนที่ถูกยิง มาฟ้องผู้ว่า ต่อศาลพัทลุงว่า ผู้ว่า เป็นคนใช้ จ้างวานฆ่า
ศาลก็นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ตอนนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่า กับ หัวหน้าศาลไม่ดีเท่าไหร่
ก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ผมเรียกคนที่ฟ้องผู้ว่ามาถาม ว่า คุณคิดว่าผู้ว่า ใช้ให้คนไปยิงคุณหรือ
เขาบอกว่า เขาไม่ทราบ เขาไม่เห็น
ผมรุกต่อว่า เอ้า!!! แล้วคุณฟ้องผู้ว่าทำไม เขาก็ตอบ แต่ผมไม่ควรนำมากล่าวตรงนี้
ผมว่า ถ้าคุณไม่เชื่อ และคุณไม่เห็น ก็อย่าฟ้องเลย ควรถอนฟ้องเสีย
เขาถามว่า แล้วจะทำยังไง
ผมบอกว่า เราไปคุยกับรองผู้ว่า กับ ปลัดจังหวัดกันดีกว่า
ผมนำเขาไปพบ รองผู้ว่าบัญญัติ จันทน์เสนะ และ ปลัดสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
ผมสรุปว่า ต้องให้เขาถอนฟ้อง
ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 13.30 น.
ผมนำเขาไปศาล 11.00 น. และให้เขาบอกเจ้าหน้าที่ศาลว่าเขาขอถอนฟ้อง
เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการให้ ศาลก็จำหน่ายคดี
ทนายความมาศาล 13.30 ปรากฎว่า ลูกความถอนฟ้องไปแล้ว
ทนายความรู้ว่า ผมนำชาวบ้านคนนั้นมาศาลและให้เขาถอนฟ้อง ทนายความโกรธผม ซึ่งเขาก็มีเหตุที่จะโกรธในมุมของเขา
คืนนั้น มีคนมายิงปืนหน้าบ้านผม 4-5 นัด
เช้ารุ่งขึ้น ผมไปว่าความที่ศาลพัทลุง เจอทนายความกลุ่มนั้น ผมพูดตลกว่า ใครไปยิงปืนหน้าบ้านผม ไปเอาปลอกกระสุนคืนด้วย ผมเก็บไว้ให้แล้ว
เย็นนั้น ทนายคนนั้นไปที่บ้าน ผมว่า ก่อนเอาปลอกกระสุนคืน มาเล่นหมากรุกกันก่อนสักกระดาน แล้วต่างคนต่างก็ซื้อเบียร์มากินกันคนละขวด
บรรดาทนายความในพัทลุงช่วงนั้นไม่มีใครเล่นหมากรุกสู้ผมได้ (ตอนนี้เล่นไม่เป็นแล้ว)
หมากรุกวันนั้น ผมก็ชนะอีก
ก่อนคืนปลอกกระสุน ผมบอกว่า คุณต้องซื้อปลอกกระสุนคืนด้วยเบียร์ 1 ขวด สรุปว่า ผมได้กินเบียร์ฟรีอีก 1 ขวด
หลังจากนั้น 2-3 วัน เจอท่านปลัดสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ ท่านถามผมว่า เป็นไงบ้าง ผมตอบว่า เรียบร้อยดี ทุกคนเข้าใจกันดีแล้ว
ผมว่า ช่วงเวลานั้น ผู้ว่าสมพงศ์, ผู้ว่าบัญญัติ,ผู้ว่าสวัสดิ์ เป็นคู่หูในการทำงานที่ดีมาก ทุกท่านไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างแท้จริง
เมื่อทราบว่า ท่านผู้ว่าสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ เสียชีวิต ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ขอดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติ/
*ปล.ขออภัยที่กล่าวถึงตัวบุคคล แต่กล่าวถึงด้วยความชื่นชม เป็นตัวอย่างของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในยุคนั้น และชื่นชมทนายความในยุคนั้นที่เมื่อปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไม่ทำให้เรื่องบานปลาย และไม่โกรธกันเป็นการส่วนตัว/