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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 1.96 จุด มูลค่าซื้อขาย 36,554.50 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,574.46 จุด ปรับขึ้น 1.96 จุด หรือ 0.12% มูลค่าซื้อขาย 36,554.50 ล้านบาท