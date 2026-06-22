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นายกฯ เป็นประธานประชุม กรอ.ครั้งที่ 1 /2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2569 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล