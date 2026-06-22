ผบ.ทบ.มอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ เชิดชูเกียรติกำลังพลทหารช่างได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2569 พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ เชิดชูเกียรติกำลังพลทหารช่าง ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน ไทย–กัมพูชา ในช่วงปี 2568 ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและกองทัพบก ณ อาคารวายามะ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี
ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ แก่กำลังพล เหล่าทหารช่าง จำนวน 2 นาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ ปฏิบัติการ ได้แก่
จ.ส.ต. สุจินต์ จิตกรียาน สังกัด ช.พัน 8 พล.ม.1 (ร้อย.ช.สนาม กกล.สุรนารี)
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.68 ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพลทำลาย เพื่อดำเนินการตรวจค้น เก็บกู้ และกวาดล้างทุ่นระเบิด บริเวณพื้นที่เขาสัตตะโสม ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างปฏิบัติภารกิจได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหาร บุคคลชนิด PMN-2 ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสียขาซ้าย และได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาซ้าย
และ ส.ต. นิติธรรม ศรีคำแซง หน่วย ช.พัน.6 พล.ร.6 (ร้อย.ช.สนาม กกล.สุรนารี)
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.68 ได้เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนหน่วยรบในพื้นที่เนิน 350 บริเวณปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในตำแหน่งพลทำลาย เพื่อเข้าตรวจและเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัย ก่อนประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด ส่งผลให้สูญเสียขาซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่
การมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการให้คุณค่าแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความเสียสละ กล้าหาญ และยึดมั่นในภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ แม้ต้องเผชิญกับอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย โดยวีรกรรมของกำลังพลทั้งสองนายถือเป็นแบบอย่างแห่งความเข้มแข็ง ความรับผิดชอบ และจิตวิญญาณของทหารช่างที่พร้อมอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป