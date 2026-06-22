xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 150 บ. รูปพรรณขายออก 66,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.00 น.ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 150 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,399.12 บาท