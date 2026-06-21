ดีอี สั่งยกระดับป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก 2026

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม โดยสั่งการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการปราบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ และ URL ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ให้กระทรวงดีอี บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์
ล่าสุดกระทรวงดีอี ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 มิถุนายน 2569 (ระยะเวลา 18 วัน) เป็นจำนวน 13,888 รายการ
“กระทรวงดีอี ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานแพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในทันที เมื่อตรวจสอบพบการกระทำความผิด ตามที่ รมว.ไชยชนก ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้น โดยในช่วง 18 วันที่ผ่านมา ได้ปิดกั้นไปแล้วกว่า 13,000 รายการ ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ ขณะเดียวกันขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน รวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14” รมช.ดีอี กล่าว