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ไฟไหม้บ้านหมู่บ้านซีเมนต์ไทย ซ.20 ขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น หมู่บ้านซีเมนต์ไทยซอย 20 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร เบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้าง ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว