"สส.ป้อม"ซัดฝ่ายค้านร้องล้ม TH-AI Passport เพื่อการศึกษา ชี้กลัว ปชช.ได้ประโยชน์จนเสียแต้มการเมืองหรือไม่?

จากกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อเรียกร้องจากบางพรรคการเมืองให้ยกเลิกโครงการจัดหาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการศึกษา ล่าสุด นายพิชานนท์ อิงค์ประสาร สส.ตราด เขต1 พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า การตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลถือเป็นหน้าที่สำคัญของ "พรรคฝ่ายค้าน" ที่พึงกระทำ แต่การทำหน้าที่นั้นควรตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของ "ความจริง" ไม่ใช่การบิดเบือนข้อมูลเพื่อชี้นำสังคมไปในทางที่ผิด
"ในฐานะ สส. ต่างจังหวัด ผมมองเห็นโอกาสครั้งสำคัญที่เด็กนักเรียน และนักศึกษาจะได้เข้าถึง AI ระดับพรีเมียมเพื่อการเรียนการสอนฟรี ซึ่งปกติระบบเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ค่อนข้างสูงมาก" สส.พิชานนท์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาของฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยระบุว่า การกระทำเช่นนี้ชวนให้คิดว่า เป็นเพราะกลุ่มการเมืองบางกลุ่มกลัวประชาชนกว่า 5 ล้านคนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จนทำให้ตนเองต้องเสียผลประโยชน์ทางการเมืองไปหรือไม่?
ทั้งนี้ สส.พิชานนท์ กล่าวย้ำว่า หากฝ่ายค้านหรือกลุ่มใดมีข้อคลางแคลงใจ หรือสงสัยว่ามีความไม่โปร่งใส และทุจริตเกิดขึ้น ทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์ยื่นตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมายได้เสมอ ซึ่งนั่นคือวิถีทางที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่การบิดเบือนความจริงหรือเอะอะก็สั่งให้ "ยกเลิก" โครงการ โดยไม่สนใจผลประโยชน์ที่เยาวชนและประชาชนควรจะได้รับ