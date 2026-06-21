"เจเศรษฐ์- วรศิษฎ์"ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุกันสาดอาคารร่วงหล่น

วันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 18.30 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายวรศิษฎ์ เสียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุกันสาดอาคารร่วงหล่น บริเวณถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมี โดยมีนายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมรายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงาน
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชั้น 2 ร่วงหล่นลงสู่พื้นที่ด้านล่าง และไม่ใช่กรณีโครงสร้างอาคารถล่มแต่อย่างใด โดยผลการประเมินเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณด้านหน้าอาคารที่เกิดเหตุ
ปัจจุบันสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารที่เกิดเหตุจำนวน 5 คูหาเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย และรอการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สอบถามถึงแนวทางการป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกัน โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งเจ้าของอาคารที่มีลักษณะใกล้เคียง โดยเฉพาะอาคารเก่าในพื้นที่ ให้หมั่นตรวจสอบสภาพอาคาร ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารที่อาจเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ใช้พื้นที่สาธารณะ