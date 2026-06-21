รมช.คค.ลงพื้นที่ติดตามเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม พร้อมกำชับดูแลผู้บาดเจ็บ-เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางลงพื้นที่เชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์เหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวง ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย
นายภัทรพงศ์ แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามสิทธิและกฎหมาย
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด ทั้งด้านเทคนิคและประเด็นความบกพร่องหรือความประมาทในการปฏิบัติงาน โดยยืนยันว่าจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง