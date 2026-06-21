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ไฟไหม้โกดังปทุมธานี ขณะนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดัง ใกล้เคียงวัดมูลเหล็ก ถนนเลียบคลองหก พื้นที่คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้