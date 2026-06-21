"ศุภจี"ตรวจเยี่ยมสถาบัน SACIT หนุนขยายตลาดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามงานอนุรักษ์และพัฒนาหัตถศิลป์ไทย
พร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จของ SACIT ในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการผ้าไทย "ราชพัสตราสู่สากล" ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส รวมถึงโครงการ "Thai Kimono" ร่วมกับญี่ปุ่น และงาน Crafts Bangkok 2026 ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมย้ำกระทรวงพาณิชย์พร้อมหนุน SACIT ทุกมิติ ทั้งการขยายตลาดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน