รมว.ทส.สั่งเร่งเยียวยาหลังชาวบ้านออกกรีดยางถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรณีพบร่างราษฎรเสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่ภายในสวนยางพารา บ้านคลองตะเคียน หมู่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งทันทีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับทราบเหตุสลดดังกล่าว ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมสั่งการให้กรมอุทยานฯ เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน
นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) รายงานว่า ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่บริเวณสวนยางพารา ภายในสวนยางพาราที่บ้านคลองตะเคียน หมู่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ห่างจากบ้านพักคนงานกรีดยางประมาณ 200 เมตร ผู้เสียชีวิตคือ นายสามารถ อายุ 62 ปี เบื้องต้น จากการตรวจสภาพศพพบบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณลำตัว ลักษณะคล้ายถูกงาช้างแทงและถูกเหยียบซ้ำ โดยรอบพบรอยเท้าช้างป่ากระจายอยู่ใกล้กับศพ ซึ่งบุตรชายของผู้เสียชีวิต แจ้งว่า บิดาและตนเองได้เข้ามาเก็บขี้ยางในสวนยางตั้งแต่เข้าตรู่ เมื่อมาถึงสวนยางกลับพบฝูงช้างป่าหลายตัวเดินอยู่ ตนและบิดาตกใจ จึงพยายามวิ่งหนีไปคนละทิศทาง แต่บิดาหนีไม่พ้นและถูกช้างป่าตรงเข้าทำร้ายจนเสียชีวิต ซึ่งปกติแล้วในพื้นที่นี้จะพบเจอช้างป่าอยู่บ่อยครั้งและมีจำนวนหลายตัว
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไป