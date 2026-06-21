“อนุชา”ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญหาเสียงโค้งสุดท้ายผู้ว่าฯ กทม. ชูปราบคอร์รัปชัน

นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คณะผู้บริหารพรรคอาทิ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรค นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รองหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญ กับนายชัชชนะพงศ์ แก้วทอง ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางเขน หมายเลข 2
จากนั้นลงพื้นที่กับ นายต้นรังสรรค์ กียปัจจ์ ผู้สมัคร ส.ก.เขตหลักสี่ หมายเลข 4 ที่ตลาดเมืองทอง (บึงสีกัน) ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัฎฐ์ เชาว์อริยรัฐ ผู้สมัคร ส.ก.เขตมีนบุรี หมายเลข 2 ที่ตลาดจตุจักร 2 ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกษนันท์ เรืองตาบ ผู้สมัคร ส.ก.เขตคันนายาว หมายเลข 1
นายอนุชา กล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่า นอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพฯ ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาขยะและความสะอาดแล้ว ประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา "การทุจริตคอร์รัปชัน" อย่างจริงจัง
“ประชาชนต้องการให้ผู้ว่าฯ และ ส.ก. จากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปขจัดการทำงานที่ไม่โปร่งใสใน กทม. ทั้งในระดับผู้บริหารและข้าราชการประจำ โดยเฉพาะประเด็นการซื้อขายตำแหน่งและการเรียกรับผลประโยชน์ (ใต้โต๊ะ) เพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของกรุงเทพมหานคร จะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีการรั่วไหล ซึ่งนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นข้อสั่งการตรงจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ที่กำชับให้ผู้สมัครทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ หากพบความไม่โปร่งใส หรือมีข้อสงสัยจากสังคม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนผ่านกลไกของพรรค” นายอนุชา กล่าว
สำหรับผลสำรวจความคิดเห็น (โพล) ในช่วงโค้งสุดท้าย นายอนุชา ระบุว่า ไม่ได้มีความกังวลใจใดๆ เนื่องจากตลอดการลงพื้นที่ ประชาชนยังคงให้กำลังใจและสนับสนุนให้เดินหน้าต่อไป นอกจากนี้ยังพบสัญญาณบวกจาก 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มอดีตผู้สนับสนุนพรรค ที่เคยไปเลือกผู้สมัคร หรือพรรคอื่น เริ่มแสดงความจำนงกลับมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง หลังเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ส่วนกลุ่มที่ยังลังเล เริ่มตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้น จากการนำเสนอนโยบายที่เอาจริงเอาจังและวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่พรรคนำเสนอ
นายอนุชา กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณเขตสัมพันธวงศ์ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.) ว่า ตนได้เข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุเพื่อดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่พอจะประสานได้และมีโอกาสสอบถามปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และได้พูดคุยกับหน่วยกู้ภัยต่างๆ โดยได้พยายามตัดไฟในเบื้องต้นก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมหรืออันตรายกับคนที่อยู่บริเวณรอบข้าง มีการย้ายเสาไฟฟ้า เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบได้ ซึ่งจริงแล้วอาคารไม่ได้ถล่มแต่เป็นระเบียงด้านหน้าที่ร่วงลงมา จนเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตกลับมาเตรียมปิดร้าน แต่อย่างอื่นคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้านี้ ว่าโครงสร้างอาคารต่างๆ เป็นอย่างไร เพราะเท่าที่สังเกตเมื่อวาน บริเวณรอบข้างก็จะมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งคงต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องความแข็งแรงว่า ถ้าทิ้งไว้แบบเดิมจะต้องเข้าไปดำเนินการเร่งด่วนหรือไม่
ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการหาเสียงผู้ว่า กทม. ช่วงโค้งสุดท้ายว่า ฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพฯ ทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่ โดยชี้ให้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง 1 เดือนของการหาเสียง กรุงเทพฯ ยังคงเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซาก ทั้งน้ำท่วม อาคารถล่ม และถนนยุบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอการแก้ไขอีกมาก
นายอภิสิทธิ์ กล่าวย้ำว่า นอกเหนือจากการยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ แล้ว กทม. ยังต้องการผู้นำที่กล้าตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งระบบจัดการน้ำท่วม การจัดการขยะ และระบบขนส่งมวลชน
"กรุงเทพฯ เป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ การผลักดันให้เป็น AI Hub คือสิ่งที่เป็นไปได้ แต่เราไม่ต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยกัญชา หรือการปล่อยปละละเลยให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย นี่คือปัญหาใหญ่ที่เราตั้งใจจะเข้าไปแก้ไขและกำหนดทิศทางของเมืองในอนาคต" นายอภิสิทธิ์ กล่าว