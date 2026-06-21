เขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบเหตุกันสาดอาคารชั้น 2 ร่วงหล่น

วันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมี ภายหลังเกิดเหตุกันสาดอาคารชั้น 2 ร่วงหล่น
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ากันสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน และได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งาน
ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญ ไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร โดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันสาดด้านหน้าอาคารเท่านั้น
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน 5 คูหาเป็นการชั่วคราว และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไป