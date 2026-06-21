รฟท.-กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ถวายเป็นพระกุศลแด่"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 100 รูป ณ วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รฟท. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย นายเจตนา วุฒิญาณ รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายสังคม นาสมยนต์ วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถจักร นายธวัชชัย ชุมภูทอง วิศวกรอำนวยการศูนย์ลากเลื่อน นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางกฤษณา ทับทิมดี หัวหน้างานร้องทุกข์การจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ พร้อมด้วยคณะพนักงานการรถไฟฯ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 5 ราย ได้แก่:
1. พระสุริยันต์ บรรใดทอง (สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ)
2. พระวีระ สุขคำทร (สังกัดฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน)
3. พระพงษ์เทพ เปรมประทิน (สังกัดฝ่ายการช่างกล)
4. พระอุกกฤษ พลพิทักษ์ (สังกัดฝ่ายการช่างกล)
5. พระศุภชัย รัตนกันทา (สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟ)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศล