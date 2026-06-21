รองปลัด กทม.ร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง

นางสาวอรัญญา พรไชยะ และนายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเบียน ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ และสำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยเน้นย้ำให้เขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์ รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน หากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และเพิ่มความระมัดระวังกรณี “บัตรเลือกตั้งเขย่ง” เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน จึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิอย่างถูกต้อง