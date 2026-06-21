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กทม.เปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรุงเทพมหานครเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี