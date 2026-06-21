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17.26 น. พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่นครปฐม ปทุมธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณนครปฐม ปทุมธานี กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณนครปฐม ปทุมธานี หลังจากนั้น 17.30-18.00 น. พบกลุ่มฝนบริเวณนครปฐม ปทุมธานี คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง