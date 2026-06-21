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ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.เบอร์ 10 พรรคประชาชน ลงพื้นที่หาเสียงที่การเคหะชุมชนธนบุรี 3

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เบอร์ 10 พรรคประชาชน ลงพื้นที่หาเสียงที่การเคหะชุมชนธนบุรี 3 โดยมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียง ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนด้วย